قسطنطين للـLBCI: نريد أن يكون الجيش صاحب القرار الوحيد بحماية لبنان وموقف "التيار" كان واضحا وهو يؤكد على حصرية السلاح بيد الجيش شريطة ان لا يتم تدميره كما تريد اسرائيل

