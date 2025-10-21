بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية

التالي

قسطنطين للـLBCI: باسيل طرح معادلة تعطي اللبنانيين حق الاختيار في الاقتراع من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل وهو طرح جدي و"التيار" ماض فيه وهو يريد هذه الانتخابات