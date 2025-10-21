ورثة مارادونا ومجموعة سويدية سيديرون العلامة التجارية لأسطورة الأرجنتين

وقع الورثة الخمسة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي توفي عام 2020، عقد شراكة حصرية مع رجل الأعمال السويدي من أصل إيراني آش بورنوري وشركته إيليكتا غلوبل من أجل تسويق المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة ببطل مونديال 1986، وذلك وفق ما أعلنت المجموعة السويدية الثلاثاء.



وقالت المجموعة في بيان إنه "بموجب هذه الاتفاقية طويلة الأمد، ستتولى شركة إيليكتا جميع جوانب تصميم المنتجات وتصنيعها وتسويقها وتوزيعها، بالتنسيق الوثيق مع العائلة".



وأفاد بورنوري في تصريح لوكالة فرانس برس بأنه "لا توجد هناك الكثير من المنتجات الرسمية الخاصة بمارادونا" الذي توفي بسكتة قلبية في 25 تشرين الثاني 2020 عن 60 عاما.



ونُقل عن ورثة مارادونا قولهم في بيان نشرته شركة إيليكتا "اسم والدنا يعني الكثير لملايين الناس حول العالم. الأمر لا يقتصر على المنتجات... بل يتعلق بالحفاظ على هوية دييغو، شغفه، طاقته، وحبه للناس".



وستُصمم الملابس والأحذية والإكسسوارات في البداية للسوق الأوروبية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وبما أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، لم يُعلن عن متوسط سعر المنتجات المستقبلية.



