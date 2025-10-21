اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"

أطلق وزير الاقتصاد عامر بساط، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد مؤتمر بيروت واحد الذي يُعقد في 18 و 19 تشرين الثاني المقبل تحت شعار"الثقة المستعادة" ويهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني، ويتوزع على مجموعة منصات متخصصة تعالج كل منها قطاعاً من قطاعات الاقتصاد اللبناني الحيوية.