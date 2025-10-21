تصدي القوات الحكومية لهجوم لتنظيم القاعدة في جنوب اليمن

مقتل أربعة من جنود القوات الحكومية اليمنية وخمسة من عناصر تنظيم القاعدة في تصد للقوات الحكومية في محافظة أبين الجنوبية لهجوم للتنظيم.



وقال قائد اللواء الأول نصر عاطف المشوشي: "إنّ قواتنا تمكنت من إفشال هجوم إرهابيّ واسع شنته عناصر تنظيم القاعدة، صباح اليوم، على مقر المجمع الحكوميّ في مديرية المحفد في محافظة أبين".



وأضاف أنّ "الهجوم أسفر عن استشهاد أربعة من أبطال اللواء الأول دعم وإسناد أثناء تصديهم للعناصر الإرهابية".