الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دورية من استقصاء جبل لبنان اشتبكت مع تاجري مخدرات في الشويفات قرب شركة الـPepsi أحدهما من آل المسمار وأخر من آل العلو وتم نقلهما الى المستشفى وأفادت المعلومات بأن بحقهما مذكرات توقيف سابقة بالاتجار بالمخدرات
آخر الأخبار
2025-10-22 | 15:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دورية من استقصاء جبل لبنان اشتبكت مع تاجري مخدرات في الشويفات قرب شركة الـPepsi أحدهما من آل المسمار وأخر من آل العلو وتم نقلهما الى المستشفى وأفادت المعلومات بأن بحقهما مذكرات توقيف سابقة بالاتجار بالمخدرات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
استقصاء
لبنان
اشتبكت
تاجري
مخدرات
الشويفات
الـPepsi
أحدهما
المسمار
العلو
نقلهما
المستشفى
وأفادت
المعلومات
بحقهما
مذكرات
توقيف
سابقة
بالاتجار
بالمخدرات
التالي
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة عين قانا قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد
الوكالة الوطنية للإعلام: الأصوات التي تسمع في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل ناجمة عن تفجيرات تقوم بها قوات اليونيفيل بالقرب من موقع الجيش اللبناني في منطقة الشلالة عند أطراف المحافر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:11
مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن
أخبار دولية
17:11
مكتب المدعي العام في باريس: تهديد نيكولا ساركوزي بالقتل داخل السجن
0
أخبار دولية
17:06
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل
أخبار دولية
17:06
الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل
0
أخبار دولية
17:05
مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر
أخبار دولية
17:05
مستشار الأمن القومي الإماراتي بحث هدنة غزة مع ويتكوف وكوشنر
0
أخبار دولية
17:02
ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
أخبار دولية
17:02
ترامب ينفي تقريرا عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:34
وزارة الخزانة الأميركية تعلن أنها فرضت عقوبات على روسيا مرتبطة بقطاع النفط
آخر الأخبار
16:34
وزارة الخزانة الأميركية تعلن أنها فرضت عقوبات على روسيا مرتبطة بقطاع النفط
0
آخر الأخبار
16:11
ترامب: تقرير وول ستريت جورنال عن موافقتنا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا هو تقرير كاذب
آخر الأخبار
16:11
ترامب: تقرير وول ستريت جورنال عن موافقتنا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا هو تقرير كاذب
0
آخر الأخبار
15:45
وكالة أنباء الإمارات: مستشار الأمن القومي الإماراتي التقى بويتكوف وكوشنر في الإمارات
آخر الأخبار
15:45
وكالة أنباء الإمارات: مستشار الأمن القومي الإماراتي التقى بويتكوف وكوشنر في الإمارات
0
موضة وجمال
15:35
الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)
موضة وجمال
15:35
الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:29
في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة
أخبار لبنان
15:29
في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار دولية
2025-10-03
إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"
أخبار دولية
2025-10-03
إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"
0
أخبار لبنان
13:13
وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات
أخبار لبنان
13:13
وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
0
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
0
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
0
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
3
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
4
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
5
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
6
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
7
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
8
اخبار البرامج
10:25
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
10:25
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More