اردوغان: يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة

اردوغان: المحادثات بشأن تشكيل قوة مهام معنية بغزة مستمرة وتركيا مستعدة لتقديم أي شكل من أشكال الدعم

اردوغان: حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بينما تنتهكه إسرائيل ويتعين على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الضغط على إسرائيل للامتثال