اردوغان: يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة
آخر الأخبار
2025-10-24 | 04:06
اردوغان: يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار من خلال العقوبات ووقف مبيعات الأسلحة
آخر الأخبار
إجبار
إسرائيل
الالتزام
إطلاق
النار
العقوبات
مبيعات
الأسلحة
آخر الأخبار
