مخزومي لـ"جدل": عندما فاوضنا لعملية ترسيم الحدود كتب الاتفاق "بين الجمهورية اللبنانية ودولة اسرائيل" وعند الاتفاق على وقف الأعمال العدائيّة قد تمّ التفاوض مع اسرائيل ايضًا

