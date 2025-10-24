جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي

أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في منشور على منصة "إكس"، في رد على ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة، ويتمسّك بسلاحه.



وفي السياق، اعتبرت الدائرة الاعلامية في القوات أن حرمان غير المقيمين الذين ينتمون إلى كل الطوائف من التصويت في دوائر نفوسهم لجميع نواب الأمة، كما يفعل الرئيس بري، هو العزل بعينه.



وعن عملية تسجيل المغتربين على اللوائح الإغترابية، أكد حسين عبدالله من شبكة الإغتراب اللبناني أنه يجب على المغتربين التسجيل على منصة الانتخابات في كل الأحوال.