رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين للـLBCI: ليس هناك حصار لطائفة معينة في ما خص قانون تصويت المغتربين وحزب الله اختار ان يكون جنديا بولاية الفقيه وهو يدفع ثمن خياراته ولا يمكننا ان نقف الى جانبه في هذه المسألة