الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: خلال أيام قليلة سيُعلن البرنامج الرسمي لزيارة البابا سواء لمحطته الأولى في تركيا أو لمحطته الثانية في لبنان وكل ما أشيع عن مضموم برنامج الزيارة "صحيح" ونحن أمام تحديد الأوقات والأيام

آخر الأخبار
2025-10-25 | 03:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: خلال أيام قليلة سيُعلن البرنامج الرسمي لزيارة البابا سواء لمحطته الأولى في تركيا أو لمحطته الثانية في لبنان وكل ما أشيع عن مضموم برنامج الزيارة &quot;صحيح&quot; ونحن أمام تحديد الأوقات والأيام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: خلال أيام قليلة سيُعلن البرنامج الرسمي لزيارة البابا سواء لمحطته الأولى في تركيا أو لمحطته الثانية في لبنان وكل ما أشيع عن مضموم برنامج الزيارة "صحيح" ونحن أمام تحديد الأوقات والأيام

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المدبر

مارون

الهاشم

للـLBCI:

قليلة

سيُعلن

البرنامج

الرسمي

لزيارة

البابا

لمحطته

الأولى

تركيا

لمحطته

الثانية

لبنان

مضموم

برنامج

الزيارة

"صحيح"

تحديد

الأوقات

والأيام

LBCI التالي
الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: البابا لاوون ملمّ جدا في الواقع اللبناني وهو يعلم عمق الإنقسامات بين اللبنانيين
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حماس جثث مختطفين
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:28

حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا

LBCI
أخبار لبنان
07:26

الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل

LBCI
أخبار دولية
07:24

مسؤول بالخزانة الأميركية: المحادثات التجارية مع الصين "بناءة"

LBCI
آخر الأخبار
07:23

مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:23

مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا

LBCI
آخر الأخبار
06:41

ترامب: نستعيد الكثير من الأموال لبلدنا بفضل الرسوم الجمركية

LBCI
آخر الأخبار
05:56

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00

LBCI
آخر الأخبار
05:29

التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري وحركة المرور كثيفة في المحلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:56

إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-23

مصلحة الإقتصاد في الشمال تسطر محضر ضبط بحق معمل غير مستوف للشروط الصحية لتكرير زيت الزيتون في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:52

الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
أخبار لبنان
13:49

جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

LBCI
خبر عاجل
15:33

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح

LBCI
خبر عاجل
09:45

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
04:43

لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي

LBCI
أمن وقضاء
09:02

اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More