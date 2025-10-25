هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: واشنطن تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حماس جثث مختطفين

التالي

الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: خلال أيام قليلة سيُعلن البرنامج الرسمي لزيارة البابا سواء لمحطته الأولى في تركيا أو لمحطته الثانية في لبنان وكل ما أشيع عن مضموم برنامج الزيارة "صحيح" ونحن أمام تحديد الأوقات والأيام