الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: من الأسباب التي عرقلت زيارة البابا فرنسيس الراحل للبنان كانت عدم وجود رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: من الأسباب التي عرقلت زيارة البابا فرنسيس الراحل للبنان كانت عدم وجود رئيس للجمهورية
آخر الأخبار
المدبر
مارون
الهاشم
للـLBCI:
الأسباب
عرقلت
زيارة
البابا
فرنسيس
الراحل
للبنان
للجمهورية
التالي
"تكوّنت منذ مليارات السنين"... اكتشاف مميز ونادر للغاية بانتظار العلماء في بوتسوانا
الأب المدبر جان مارون الهاشم للـLBCI: البابا لاوون ملمّ جدا في الواقع اللبناني وهو يعلم عمق الإنقسامات بين اللبنانيين
السابق
آخر الأخبار
أخبار دولية
07:28
حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا
أخبار دولية
07:28
حاكم بيلغورود الروسية: أوكرانيا قصفت سدا وأحدثت به أضرارا
0
أخبار لبنان
07:26
الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل
أخبار لبنان
07:26
الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل
0
أخبار دولية
07:24
مسؤول بالخزانة الأميركية: المحادثات التجارية مع الصين "بناءة"
أخبار دولية
07:24
مسؤول بالخزانة الأميركية: المحادثات التجارية مع الصين "بناءة"
0
آخر الأخبار
07:23
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا
آخر الأخبار
07:23
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا
0
آخر الأخبار
07:23
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا
آخر الأخبار
07:23
مسؤول في البيت الأبيض: ترامب سيلتقي بأمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا
0
آخر الأخبار
06:41
ترامب: نستعيد الكثير من الأموال لبلدنا بفضل الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
06:41
ترامب: نستعيد الكثير من الأموال لبلدنا بفضل الرسوم الجمركية
0
آخر الأخبار
05:56
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00
آخر الأخبار
05:56
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب - بنت جبيل ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00
0
آخر الأخبار
05:29
التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
05:29
التحكم المروري: تعطل مركبة داخل نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري وحركة المرور كثيفة في المحلة
0
أخبار لبنان
06:56
إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية
أخبار لبنان
06:56
إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية
0
أمن وقضاء
2025-10-23
مصلحة الإقتصاد في الشمال تسطر محضر ضبط بحق معمل غير مستوف للشروط الصحية لتكرير زيت الزيتون في طرابلس
أمن وقضاء
2025-10-23
مصلحة الإقتصاد في الشمال تسطر محضر ضبط بحق معمل غير مستوف للشروط الصحية لتكرير زيت الزيتون في طرابلس
0
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
0
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
أخبار لبنان
03:52
الأب المدبر جان مارون الهاشم يتحدث عن مراسم إستقبال البابا في لبنان
0
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
0
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في قرى الشريط الحدودي طلاب على مقاعد الدراسة رغم الدمار والخطر
1
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
أخبار لبنان
14:54
جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ
2
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:10
الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل
3
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
أخبار لبنان
14:29
مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...
4
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
خبر عاجل
15:24
معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية
5
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
15:33
طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
6
خبر عاجل
09:45
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله
خبر عاجل
09:45
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله
7
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
خبر عاجل
04:43
لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي
8
أمن وقضاء
09:02
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
أمن وقضاء
09:02
اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره
