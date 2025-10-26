الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
متحدث باسم الحكومة الإٍسرائيلية: إٍسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-10-26 | 09:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
متحدث باسم الحكومة الإٍسرائيلية: إٍسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
الإٍسرائيلية:
إٍسرائيل
ستحتفظ
بالسيطرة
الأمنية
الكاملة
التالي
الوكالة الوطنية: مسيرة استهدفت حفارة في بليدا فجرا من دون وقوع اصابات
ترامب: على "حماس" أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:02
وزارة الصحة: شهيد وإصابة مواطنين في الحفير قضاء بعلبك
آخر الأخبار
13:02
وزارة الصحة: شهيد وإصابة مواطنين في الحفير قضاء بعلبك
0
أخبار لبنان
12:59
الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة
أخبار لبنان
12:59
الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة
0
أخبار لبنان
12:47
وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان
أخبار لبنان
12:47
وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان
0
أخبار لبنان
12:47
كتلة تحالف التغيير قررت عدم حضور جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
12:47
كتلة تحالف التغيير قررت عدم حضور جلسة الثلاثاء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:02
وزارة الصحة: شهيد وإصابة مواطنين في الحفير قضاء بعلبك
آخر الأخبار
13:02
وزارة الصحة: شهيد وإصابة مواطنين في الحفير قضاء بعلبك
0
أخبار لبنان
12:59
الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة
أخبار لبنان
12:59
الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة
0
أخبار لبنان
12:47
وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان
أخبار لبنان
12:47
وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان
0
أخبار لبنان
12:47
كتلة تحالف التغيير قررت عدم حضور جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
12:47
كتلة تحالف التغيير قررت عدم حضور جلسة الثلاثاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
0
أخبار لبنان
2025-10-11
حزب الله دان العدوان على المصيلح: على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها
أخبار لبنان
2025-10-11
حزب الله دان العدوان على المصيلح: على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها
0
أمن وقضاء
2025-10-17
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2025-10-17
بدء استجواب هنيبعل القذافي... إليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
11:32
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية من مسيَّرة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطنين بجروح في الحفير الفوقا غرب بعلبك
آخر الأخبار
11:32
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية من مسيَّرة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطنين بجروح في الحفير الفوقا غرب بعلبك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
0
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
0
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
0
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
0
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
2
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
3
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
4
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
5
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
7
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
8
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
خبر عاجل
08:15
سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More