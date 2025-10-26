الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

آخر الأخبار
2025-10-26 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قيادة المنطقة الشمالية والحدود مع لبنان، برفقة مبعوثة الرئيس الأميركي إلى لبنان مورغان أورتاغوس.

 

وشارك في الزيارة أيضًا السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء رافي ميلو، إلى جانب ممثلين عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وممثلين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

 

في مستهل الزيارة، قدّم قادة الجيش الإسرائيلي عرضًا لوزير الدفاع وللمبعوثة أورتاغوس حول نشاطات "حزب الله" التي يصفها الجيش بـ"الإرهابية"، ومحاولاته إعادة ترميم بنيته العسكرية في لبنان.

 

وتجوّل وزير الدفاع وأورتاغوس على الحدود وزارا مستوطنة "مسغاف عام"، حيث قاما بمراقبة الأراضي اللبنانية من هناك.

 

كما استمعا إلى القادة الميدانيين حول جهود الدفاع والهجوم للجيش الإسرائيلي في تلك الجبهةبما في ذلك الإعلان عن تصفية عنصرين من حزب الله خلال الزيارة.

 

ووجّه الوزير كاتس الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب وللمبعوثة أورتاغوس شخصيًا على الدعم والمساندة لسياسة حماية الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في مواجهة لبنان.

 

وأكد أنّ إسرائيل ستواصل الدفاع عن مستوطنات الشمال أمام أي تهديد.

 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أخبار دولية

الدفاع

الإسرائيلي

والمبعوثة

الأميركية

لبنان

يزوران

منطقة

الحدود

لبنان

LBCI التالي
الوكالة الوطنية: مسيرة استهدفت حفارة في بليدا فجرا من دون وقوع اصابات
ترامب: على "حماس" أن تبدأ في إعادة جثث الرهائن وسأراقب الوضع عن كثب خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

وزير الدفاع بحث مع وزير الخارجية السوري ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

اشتباك مسلح في منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا بين مواطن وعناصر من حرس الحدود السورية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-19

تدريبات إسرائيلية واسعة في الشمال تحاكي حربًا مع لبنان وسط حديث عن مفاوضات لترسيم الحدود

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-19

أدرعي: تمرين عسكري واسع يبدأ اليوم على طول الحدود مع لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:20

عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض

LBCI
صحة وتغذية
07:55

صلة بين الشيب والحماية من الإصابة بالسرطان... خبراء يتوصلون إلى اكتشاف علمي مذهل

LBCI
آخر الأخبار
07:55

الوكالة الوطنية: مسيرة ألقت قنبلة صوتية في حي الكساير شرقي ميس الجبل

LBCI
أخبار لبنان
07:41

لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
04:52

انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي

LBCI
أمن وقضاء
07:50

إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب

LBCI
منوعات
2025-10-24

واقعة مأساوية... تيك توكر ذات الـ19 عامًا تنهي حياتها انتحارًا

LBCI
اقتصاد
06:57

الشؤون الاجتماعية: تحويل مساعدات برنامج "أمان" عن شهر تشرين الأول بدءًا من 27 حتى 31 الحالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
11:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
أخبار لبنان
03:37

ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More