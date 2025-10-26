شعبة المعلومات توقف ناشطًا في عمليات السلب

توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب في مناطق جبل لبنان، فباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه.

وجددت الشعبة هويته وأوقفته في محلّة النبعة، ويدعى: ه. ع. (مواليد 2001، لبنانيّ) يوجد بحقّه مذكّرتان عدليتان بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية، وفق ما أكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ – شعبة العلاقات العامة.

واعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.