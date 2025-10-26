الأخبار
شعبة المعلومات توقف ناشطًا في عمليات السلب

أمن وقضاء
2025-10-26 | 10:35
مشاهدات عالية
شعبة المعلومات توقف ناشطًا في عمليات السلب
شعبة المعلومات توقف ناشطًا في عمليات السلب

توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب في مناطق جبل لبنان، فباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه.

 

وجددت الشعبة هويته وأوقفته في محلّة النبعة، ويدعى: ه. ع. (مواليد 2001، لبنانيّ) يوجد بحقّه مذكّرتان عدليتان بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية، وفق ما أكّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ – شعبة العلاقات العامة.

 

واعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان.

 

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.

مقالات ذات صلة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-03

نفّذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح منتحلًا صفة أمنية... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-06

نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-10

نفّذ العديد من عمليات السلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-22

شعبة المعلومات توقف أفراد عصابة نصب واحتيال كانت تستدرج ضحاياها وتوهمهم ببيع دولارات مجمدة

LBCI
أمن وقضاء
05:44

مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
04:24

أدرعي: قضينا على عنصر في قوة الرضوان بحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
14:11

قوى الأمن: عدم وجود عملية خطف فتاة وتعذيبها

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-25

أمن الدولة يوقف شخصًا يستخدم مياه الصرف الصحيّ لريّ المزروعات

LBCI
خبر عاجل
2025-10-17

الجميل لـ #جدل : نطالب بضمانات حكومية لمضي المغتربين بعملية التسحيل للانتخابات النيابية أي كمشروع قانون ينص على تاريخ لمناقشة القانون الانتخابيّ

LBCI
صحف اليوم
2025-10-04

مشاورات دولية لإبقاء الوضع في منطقة جنوب لبنان خارج دائرة التوتر

LBCI
أمن وقضاء
05:44

مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
05:20

الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:51

حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة

LBCI
أخبار دولية
07:54

الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري

LBCI
أخبار دولية
07:11

نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها

LBCI
أخبار لبنان
05:20

الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا

LBCI
أخبار لبنان
03:37

رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق

LBCI
أخبار لبنان
13:41

معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين

LBCI
أخبار دولية
05:30

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

LBCI
صحف اليوم
00:40

تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
16:53

غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور

LBCI
أخبار دولية
13:39

الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
خبر عاجل
08:15

سقوط شهيد في غارة على سيارة في بلدة النبي شيت

