الرئيس عون مستقبلا رئيس المجمع الثقافي الجعفري الشيخ محمد الحاج مع وفد: لا انقسام على المستوى الشعبي ولغة الحرب لا تنفع وأي مشكلة مهما كان حجمها لا تحل إلا بالحوار

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك