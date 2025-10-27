دراسة جديدة حول ساعات صلب وآلام المسيح... بقع الدم على الكفن والجروح تكشف حقيقة تصميم إكليل الشوك

أعاد باحثٌ تصميم الشكل "الحقيقي" لإكليل الشوك الذي وُضع على رأس يسوع المسيح بناءً على أنماط الدم الموجودة على كفن تورينو، وذلك من خلال استخدام تحليل جنائي متطور، وفق ما نقل موقع