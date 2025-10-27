تمكنت المديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا بعد معلومات توافرت لديها من مداهمة مستودع في منطقة الزهراني عثر بداخله على كمية كبيرة جدًا من الأحذية المهربة فتم ضبطها واقتيدت مع المخالف إلى المركز لإجراء المقتضى القانوني

