وزير المالية ياسين جابر لـ عشرين 30: في الإجتماع مع صندوق النقد هناك آراء متبادلة بين الجهتين وهناك خلاف في وجهات النظر ونعمل على المعالجة

