بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)

2025-10-27 | 15:47
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)
بعد الجدل الذي أثاره بسبب تقبيل ابنته على الفم... ديفيد بيكهام يعود بصورة وقبلة جديدة (صورة)

نشر النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام صورة جديدة جمعته بابنته هاربر وهي تُقبّله على خده، بعد أن أعاد مشاركة اللقطة التي نشرتها زوجته فيكتوريا بيكهام عبر حسابها على إنستغرام.

أثارت الصورة اللطيفة، التي التُقطت خلال عشاء عائلي مع والدي فيكتوريا، تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، إذ تُعيد إلى الأذهان الجدل المستمر حول طريقة تعبير بيكهام عن محبته لأبنائه، والذي واجه بسببه انتقادات في السابق.

ولا يزال نجم كرة القدم السابق البالغ من العمر 50 عامًا يتعرّض لانتقادات بسبب نشره صورًا وهو يُقبّل ابنته على الشفاه، وهو ما فعله مرارًا في أعوام 2018 و2019 و2023، إلا أنه لطالما دافع عن موقفه مؤكّدًا أن التعبير عن المودّة أمر طبيعي بين أفراد العائلة.

وقال بيكهام في بث مباشر سابق على فيسبوك خلال رحلة له إلى بانكوك: "أنا أقبّل جميع أولادي على الشفاه، باستثناء ابني الأكبر بروكلين. إنها طريقتنا في إظهار الحب".

وتباينت ردود الفعل مجددًا بين من رأى الصورة تعبيرًا طبيعيًا عن علاقة أبوية دافئة، ومن اعتبرها غير مناسبة للنشر العام، فيما اختار بيكهام كعادته تجاهل الجدل والتركيز على علاقته القريبة بعائلته.

 

