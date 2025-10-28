الأخبار
الرئيس عون: نحن امام فئتين من الارهاب من عدد من الافراد لهم اغراض فردية و علينا التعاون في التحليل والتعاون ضمن سيادة كل دولة ومن دون التذرع بمبدأ السيادة

آخر الأخبار
2025-10-28 | 05:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون: نحن امام فئتين من الارهاب من عدد من الافراد لهم اغراض فردية و علينا التعاون في التحليل والتعاون ضمن سيادة كل دولة ومن دون التذرع بمبدأ السيادة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

فئتين

الارهاب

الافراد

اغراض

فردية

علينا

التعاون

التحليل

والتعاون

سيادة

التذرع

بمبدأ

السيادة

آخر الأخبار

LBCI
LBCI
LBCI
LBCI
