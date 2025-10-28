الرئيس عون: نحن امام فئتين من الارهاب من عدد من الافراد لهم اغراض فردية و علينا التعاون في التحليل والتعاون ضمن سيادة كل دولة ومن دون التذرع بمبدأ السيادة

