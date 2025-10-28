وزير الاقتصاد: رفعنا مستوى الغرامات على المولدات المخالفة... والمسيرة مستمرة في كل المناطق

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن موضوع المولدات الكهربائية مهم جدًا، مشيرًا الى أن مقاربة الحكومة الحالية له كانت مختلفة عن مقاربات الحكومات السابقة.



وقال: "رفعنا مستوى الغرامات والادوات القضائية وبدأنا في بيروت وطرابلس والمسيرة مستمرة في كل المناطق".



وأوضح البساط في حديث لـ"نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن وزارة الاقتصاد تنسق مع البلديات والمحافظات والوزارات المعنية والأجهزة الامنية قبل اتخاذ الاجراءات.



وأكد أن الحكومة ليست هنا للقيام باستعراض اعلامي.



وأشار البساط الى أن مجلس النواب يدرس مشروع ارتفاع الغرامات أو اعادة رفع الغرامات كما كانت في السابق وعلينا تنظيمها مع مالكي المولدات



وقال: "نحن نضرب المخالفين وليس المواطن ونحن هنا لأكل العنب وليس قتل الناطور والالتزام شرط مسبق لتنظيم القطاع".