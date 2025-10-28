رويترز نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي: حماس انتهكت وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ هجوم على القوات المتمركزة إلى الشرق من خط الانتشار المتفق عليه

