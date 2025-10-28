الأخبار
المجموعات الاغترابية: نأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة

أخبار لبنان
2025-10-28 | 13:12
أعلنت "المجموعات الاغترابية اللبنانية" شبكة الاغتراب اللبنانيّ TLDN ، جمعية الإنتشار اللبنانيّ ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبنانيّ في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابيّ اللبنانيّ، Change Lebanon، Collectif Libanais de France،GLOBAL LEBANESE ALLIANCE, Latin American Center For Lebanese Studies، Lebanese National Alliance، Our New Lebanon, ROOTED, TeamHope، مواصلة معركتها السياسية والديبلوماسية للمطالبة باعتماد مبدأ الاقتراع الكامل لجميع النواب الـ128 حسب دوائرهم الانتخابية.

 

وقالت، في بيان: "نظرًا لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوق المغتربين السياسية بشكل فعّال، تتطلّع المجموعات الاغترابية لجلسة مجلس الوزراء الأربعاء، متأملة أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون يلغي المقاعد الستة ويضمن حق المغتربين في الاقتراع في مكان قيدهم، بما يضمن المساواة الدستورية والمشاركة الشاملة والفاعلة لمليون ومئة ألف لبنانيّ في الخارج".

 

وشدّدت على أنّ "حصر اقتراع غير المقيمين بستة مقاعد يحرمهم من التأثير الفعليّ في الحياة السياسية"، مذكرة بأنها "تعاونت مع عدد من النواب لصياغة اقتراح قانون يلغي هذا التمييز، غير أنه لم يقر بعد، مما يضاعف الحاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان مشاركة عادلة للمغتربين".

 

وأبدت استعدادها للتعاون مع السفارات اللبنانية كافة لضمان مشاركة شفافة في الانتخابات المقبلة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الاغترابية:

الوزراء

مشروع

قانون

المقاعد

الستة

