English
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين
آخر الأخبار
2025-10-28 | 13:38
وزير الدفاع الإسرائيلي: حماس ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القضاء على 3 مسلحين من تنظيم تابع لمخيم جنين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم قرب المدينة
الإخبارية السورية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط قريتي عين عيشة وعين نورية بريف القنيطرة
16:35
مستشفى الأمل: 10 مصابين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس
16:35
مستشفى الأمل: 10 مصابين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس
16:34
الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة
16:34
الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة
منوعات
16:30
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!
16:30
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!
منوعات
16:01
قانون جديد في الصين يُثير الجدل... لن يُسمح للموثرين بنشر المحتوى دون شهادة رسمية!
16:01
قانون جديد في الصين يُثير الجدل... لن يُسمح للموثرين بنشر المحتوى دون شهادة رسمية!
16:35
مستشفى الأمل: 10 مصابين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس
16:35
مستشفى الأمل: 10 مصابين في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي الأمل شمال غربي مدينة خان يونس
16:34
الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة
16:34
الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة
منوعات
16:30
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!
16:30
طلاق في تركيا يتصدّر العناوين... رجل يُلزم بدفع نفقة شهرية لحيواناته بعد الانفصال!
منوعات
16:01
قانون جديد في الصين يُثير الجدل... لن يُسمح للموثرين بنشر المحتوى دون شهادة رسمية!
16:01
قانون جديد في الصين يُثير الجدل... لن يُسمح للموثرين بنشر المحتوى دون شهادة رسمية!
اسرار
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
2025-09-15
أسرار الصحف 16-9-2025
حال الطقس
06:05
لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل
06:05
لا انخفاض بدرجات الحرارة... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2025-10-09
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
2025-10-09
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
صحة وتغذية
10:33
انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن
10:33
انسَ هدف الـ10 آلاف خطوة يوميًا... العلماء يكشفون طريقة أكثر فاعلية لصحة القلب وفقدان الوزن
تقارير نشرة الاخبار
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
15:26
استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين
تقارير نشرة الاخبار
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
15:19
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
تقارير نشرة الاخبار
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
14:40
قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود
تقارير نشرة الاخبار
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
14:39
زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي
تقارير نشرة الاخبار
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
14:36
جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
14:31
متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
14:30
قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
14:29
الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
14:27
هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير
اقتصاد
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
03:27
جدول جديد لأسعار المحروقات
خبر عاجل
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
09:27
معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا
أمن وقضاء
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
12:15
مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان
أمن وقضاء
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
10:24
افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية
خبر عاجل
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
06:27
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
اسرار
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
00:30
أسرار الصحف 28-10-2025
أخبار لبنان
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
11:38
وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف
صحف اليوم
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
01:17
براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)
