الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيين في الضفة الغربية

قتلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين خلال عملية شنتها مع الجيش في بلدة كفر قود غرب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت، في بيان: "خلال عملية هجومية شنتها قوات اليمام الخاصة في مكافحة الإرهاب في الشرطة في كفر قود تحرك العناصر لتحييد خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ اعتداء وكانت تنتمي إلى منظمة إرهابية تنشط في مخيم جنين" للاجئين.

وأضاف البيان: "رصدت القوات أفراد الخلية وهم يخرجون من كهف. وفتح قناصة الوحدة النار بدقة وقضوا على الإرهابيين الثلاثة".

ولفتت الشرطة إلى أنّ "بعيد ذلك شن سلاح الجو الإسرائيليّ غارة على الكهف لتدمير البنية التحتية الموجودة فيه".

لاحقًا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها "باستشهاد ثلاثة مواطنين بالرصاص الإسرائيليّ في قرية كفر قود غرب جنين”.

وأشارت إلى أنهم عبدالله محمد عمر جلامنة (27 عامًا)، وأحمد عزمي عارف نشرتي (29 عامًا)، وزياد ناصر محمد جعص (23 عامًا).