الصدي لـ #حوار_المرحلة: يمكن لمؤسسة الكهرباء مع قدرتها الانتاجية ومع تأمين فيول أن تؤمن ما بين 7 إلى 9 ساعات صيفًا و 10 ساعات شتاءً والجباية اليوم تشكل 60% من قيمة الانتاج

