الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات تفتيش في إيران

تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش في إيران، وفق ما أعلن المدير العام رافائيل غروسي.



وقال: "لكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران".



وأضاف للصحافيين في نيويورك: "نحاول إعادة ترتيب الأمور، ونجري عمليات تفتيش في إيران، ليس في كل المواقع التي ينبغي لنا القيام بذلك فيها، لكننا نعود تدريجيا. لا نفتش الأماكن المتضررة ونحن في نقاش مع إيران".



واعتبر ألا شيء يدعو إلى افتراض وجود أي عمل جوهري هناك.