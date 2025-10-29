الأخبار
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات تفتيش في إيران
أخبار دولية
2025-10-29 | 16:23
min
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري عمليات تفتيش في إيران
تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش في إيران، وفق ما أعلن المدير العام رافائيل غروسي.
وقال: "لكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة في حزيران".
وأضاف للصحافيين في نيويورك: "نحاول إعادة ترتيب الأمور، ونجري عمليات تفتيش في إيران، ليس في كل المواقع التي ينبغي لنا القيام بذلك فيها، لكننا نعود تدريجيا. لا نفتش الأماكن المتضررة ونحن في نقاش مع إيران".
واعتبر ألا شيء يدعو إلى افتراض وجود أي عمل جوهري هناك.
أخبار دولية
الدولية
للطاقة
الذرية
عمليات
تفتيش
إيران
0
أخبار دولية
2025-09-08
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران
أخبار دولية
2025-09-08
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأمل استئناف عمليات التفتيش قريبا في ايران
0
آخر الأخبار
2025-09-09
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني
آخر الأخبار
2025-09-09
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري في إطار قانون البرلمان الإيراني
0
آخر الأخبار
2025-09-08
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن الإستئناف الكامل لعمليات التفتيش
آخر الأخبار
2025-09-08
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي: إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بشأن الإستئناف الكامل لعمليات التفتيش
0
أخبار دولية
2025-10-05
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
أخبار دولية
2025-10-05
إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات
0
أخبار دولية
16:31
رئيس مجلس الاحتياطيّ: نراقب ما قد يكون تدهورًا في ظروف سوق العمل
أخبار دولية
16:31
رئيس مجلس الاحتياطيّ: نراقب ما قد يكون تدهورًا في ظروف سوق العمل
0
أخبار لبنان
12:57
الحجار استقبل مساعد وزير الداخلية السوري: الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس على سوريا والعكس فالبلدان محكومان بالتعاون
أخبار لبنان
12:57
الحجار استقبل مساعد وزير الداخلية السوري: الأمان والاستقرار في لبنان ينعكس على سوريا والعكس فالبلدان محكومان بالتعاون
0
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
0
أخبار دولية
10:59
الأمم المتحدة حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة "مروعة"
أخبار دولية
10:59
الأمم المتحدة حصيلة الضربات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة "مروعة"
0
آخر الأخبار
2025-09-16
مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية
آخر الأخبار
2025-09-16
مصادر "التقدمي الاشتراكي" للـLBCI: نتوقع أخبارا جيدة وقريبة فيما خص خريطة طريق عادلة في سوريا وإطلاق المختطفين وخصوصا المختطفات في السويداء وننظر بتفاؤل إلى لقاءات اليوم في دمشق ونشكر جهود الدول المعنية
0
أخبار لبنان
2025-10-13
شينكر: يوم تاريخي بتحقيق أهداف ترامب... وهناك خوف من تجاهل لبنان كما في الوقت السابق
أخبار لبنان
2025-10-13
شينكر: يوم تاريخي بتحقيق أهداف ترامب... وهناك خوف من تجاهل لبنان كما في الوقت السابق
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
0
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
1
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
2
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
3
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
4
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
5
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
6
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
7
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
8
أمن وقضاء
06:06
وزارة التربية توضح حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون...
أمن وقضاء
06:06
وزارة التربية توضح حادثة مدرسة رفيق الحريري في عرمون...
