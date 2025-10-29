الصدي لـ #حوار_المرحلة: بالقانون وزارة الطاقة والهيئة الناظمة ليسا لهما علاقة بالسماح للحصول على طاقة شمسية ولا ضرائب عليها ولكن يجب التوجه الى البلديات ووزارة الداخلية للحصول على موافقات

الرئيس عون: مسؤوليتكم كيف تدافعون عن معادلات القيم الأساسية في أن يظل الخبر سقفه الحقيقة فلا خبر ولا من يُخبرون ولا إعلام ولا من يُعلمون أو يَعلمون خارج الحقيقة وأن تظل الحقيقة غايتها خير البشر وخير النظام العام

