الجيش يوقف مواطنًا لإطلاقه النار على شخصين

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرملكي – عكار المواطن (م.ا.) لإطلاقه النار على شخصين وإصابتهما.



وضبطت في حوزته سلاحين حربيين، وفق ما صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه.



وسلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.