أردوغان للمستشار الألماني: ألا ترى أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية في غزة؟

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بشدة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في أنقرة، لما وصفه بتجاهلها "للإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في غزة والمجاعة في القطاع الفلسطيني.

وقال أردوغان إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وأسلحة أخرى تستخدمها وتهدد بها غزة في حين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا تمتلك أيا منها.

وأضاف أن إسرائيل هاجمت غزة مجددًا في الأيام الماضية رغم اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتساءل قائلًا: "ألا ترى ألمانيا ذلك؟“

وأكد أن من الواجب الإنساني على تركيا وألمانيا ودول أخرى إنهاء المجاعة والمجازر في غزة.