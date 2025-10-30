عبد الله: نقف إلى جانب حماية لبنان

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله الوقوف إلى جانب حماية لبنان.



وأوضح خلال زيارته رئيس الجمهورية جوزاف عون تناولهما القضايا الحياتية والمعيشية.



‏وناقشا قانون البطاقة الصحية.



وقال: "وضعت الرئيس في أجواء التحضير لقانون الرعاية المنزلية لتأمين تغطية للمرضى الذين يستكملون علاجهم في منازلهم، ومن المقرر مناقشة القانون يوم الإثنين في لجنة الصحة النيابية".



كما استقبل رئيس الجمهورية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي أطلعه على سير الأمور في المحافظة والأوضاع العامة فيها.