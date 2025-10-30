الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية: غارة جوية على الطريق العام في محيط محطة سرعين في بلدة حاروف

آخر الأخبار
2025-10-30 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية: غارة جوية على الطريق العام في محيط محطة سرعين في بلدة حاروف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية: غارة جوية على الطريق العام في محيط محطة سرعين في بلدة حاروف

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية:

الطريق

العام

سرعين

حاروف

LBCI التالي
الجزيرة: 10 غارات جوية إسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
وزير الطاقة: قررنا إيقاف السلف وشراء الفيول بالجبايات... وحصلت على موافقة مبدئية لمعالجة سد بلعا وبقعاتا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:10

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025

LBCI
أخبار دولية
14:01

رويترز: مخاوف من مقتل مئات في اقتحام آخر مستشفى عامل بالفاشر في السودان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:39

ترامب يأمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية

LBCI
آخر الأخبار
13:00

ترامب: الصداقة بين الولايات المتحدة واليابان قوية ومزدهرة وستصبح قريبا أعظم من أي وقت مضى

LBCI
آخر الأخبار
12:58

الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منطقة المحمودية بالقرب من مكان الغارات صباحاً

LBCI
آخر الأخبار
12:56

الأمم المتحدة: التجارب النووية غير مسموح بها بتاتا "تحت أي ظرف"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-21

إطلاق مؤتمر بيروت واحد - "Beirut One"

LBCI
أخبار لبنان
17:53

وزير الطاقة: قررنا إيقاف السلف وشراء الفيول بالجبايات... وحصلت على موافقة مبدئية لمعالجة سد بلعا وبقعاتا

LBCI
أخبار لبنان
11:49

"الوفاء للمقاومة" استنكرت الحملة "الاستعراضية" من جانب "القوات" ضد بري: لاجراء الانتخابات بموعدها

LBCI
أخبار دولية
04:35

اعتقال 5 متهمين بسرقة "اللوفر"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

محاولة إسرائيلية لشرعنة عمليات التوغل في لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:10

مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:14

إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة

LBCI
أمن وقضاء
09:04

وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

LBCI
أمن وقضاء
05:01

إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين

LBCI
أمن وقضاء
04:57

آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
04:29

بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء

LBCI
أخبار دولية
02:22

ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:40

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
06:41

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
05:33

الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية

LBCI
أمن وقضاء
03:43

وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
08:05

سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More