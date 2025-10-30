الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مركز عمليات طوارئ الصحة: الاعتداء الإسرائيلي على بلدة شبعا أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
آخر الأخبار
2025-10-30 | 12:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مركز عمليات طوارئ الصحة: الاعتداء الإسرائيلي على بلدة شبعا أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
عمليات
طوارئ
الصحة:
الاعتداء
الإسرائيلي
إصابة
ثلاثة
مواطنين
بجروح
التالي
الجزيرة: 10 غارات جوية إسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
وزير الطاقة: قررنا إيقاف السلف وشراء الفيول بالجبايات... وحصلت على موافقة مبدئية لمعالجة سد بلعا وبقعاتا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:39
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: بقيت في غزة جثامين 11 مختطفا إسرائيليا
آخر الأخبار
16:39
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: بقيت في غزة جثامين 11 مختطفا إسرائيليا
0
آخر الأخبار
16:38
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: تم تحديد هوية الجثتين اللتين تسلمناهما اليوم من غزة وهما لعميرام كوبر وساهر باروخ
آخر الأخبار
16:38
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: تم تحديد هوية الجثتين اللتين تسلمناهما اليوم من غزة وهما لعميرام كوبر وساهر باروخ
0
آخر الأخبار
16:38
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المهلة انتهت الساعة 8 مساء وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس
آخر الأخبار
16:38
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المهلة انتهت الساعة 8 مساء وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس
0
آخر الأخبار
16:37
أكسيوس عن مسؤول أميركي: تم إبلاغ حماس أمس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من مناطق سيطرة إسرائيل بقطاع غزة
آخر الأخبار
16:37
أكسيوس عن مسؤول أميركي: تم إبلاغ حماس أمس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من مناطق سيطرة إسرائيل بقطاع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:39
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: بقيت في غزة جثامين 11 مختطفا إسرائيليا
آخر الأخبار
16:39
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: بقيت في غزة جثامين 11 مختطفا إسرائيليا
0
آخر الأخبار
16:38
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: تم تحديد هوية الجثتين اللتين تسلمناهما اليوم من غزة وهما لعميرام كوبر وساهر باروخ
آخر الأخبار
16:38
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: تم تحديد هوية الجثتين اللتين تسلمناهما اليوم من غزة وهما لعميرام كوبر وساهر باروخ
0
آخر الأخبار
16:38
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المهلة انتهت الساعة 8 مساء وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس
آخر الأخبار
16:38
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المهلة انتهت الساعة 8 مساء وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس
0
آخر الأخبار
16:37
أكسيوس عن مسؤول أميركي: تم إبلاغ حماس أمس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من مناطق سيطرة إسرائيل بقطاع غزة
آخر الأخبار
16:37
أكسيوس عن مسؤول أميركي: تم إبلاغ حماس أمس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من مناطق سيطرة إسرائيل بقطاع غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:57
وزير الخارجية الإسرائيلي: أكدت لمنسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان عزمنا توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط
خبر عاجل
13:57
وزير الخارجية الإسرائيلي: أكدت لمنسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان عزمنا توسيع دائرة التطبيع والسلام في الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
12:56
الأمم المتحدة: التجارب النووية غير مسموح بها بتاتا "تحت أي ظرف"
آخر الأخبار
12:56
الأمم المتحدة: التجارب النووية غير مسموح بها بتاتا "تحت أي ظرف"
0
آخر الأخبار
14:48
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
آخر الأخبار
14:48
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يجري مشاورات بمشاركة كاتس بشأن محاولات حزب الله إعادة بناء قدراته العسكرية
0
آخر الأخبار
14:49
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يرمم قدراته الدفاعية والهجومية وتمكن من الحصول على صواريخ قصيرة المدى
آخر الأخبار
14:49
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله يرمم قدراته الدفاعية والهجومية وتمكن من الحصول على صواريخ قصيرة المدى
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
0
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
0
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
0
أخبار لبنان
14:31
مواقفُ رسميةٌ منددة بالتصعيد الإسرائيليّ على لبنان
أخبار لبنان
14:31
مواقفُ رسميةٌ منددة بالتصعيد الإسرائيليّ على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتمد سياسة اليد المطلقة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:29
إسرائيل تعتمد سياسة اليد المطلقة في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
3
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
4
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
5
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
6
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
أمن وقضاء
05:33
الجيش طلب من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية
7
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
8
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
أخبار لبنان
08:05
سلام يدين التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف البلدية ويؤكد متابعة الضغط لوقف الانتهاكات وضمان الانسحاب الكامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More