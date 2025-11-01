الوزير السابق غازي العريضي للـ LBCI: لبنان في موقع المعتدى عليه وكل ما تطالب به الدولة اللبنانية هو وقف الاعمال العدائية

التالي

الوزير السابق غازي العريضي للـ LBCI: ما يجري في الجنوب يبيّن أن الجيش اللبناني قام في خطوات متقدمة على الأرض ومطلوب الاستمرار حتى ولو أنه يقاتل في ”اللحم الحي“ فلم يُقدّم له شيء