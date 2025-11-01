الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

ميونيخ على أعتاب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2028

2025-11-01 | 04:16
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميونيخ على أعتاب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة الماضي أن ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ هو المرشح الوحيد لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2028، بينما يتنافس ملعبا ويمبلي وكامب نو على استضافة نهائي 2029.

وستكون هذه هي المرة السادسة التي تُقام فيها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في ميونيخ، بعد أعوام 1979 و1993 و1997 على الملعب الأولمبي، وعامي 2012 و2025 على ملعب أليانتس أرينا.

وبالنسبة لنهائي عام 2029، تتنافس إنكلترا، بملعب ويمبلي في لندن (استضاف نهائي 2024)، وإسبانيا بملعب كامب نو في برشلونة الذي يخضع حاليا للتجديد والتوسعة ليتستقبل 105 الاف متفرج، على الاستضافة.

وستقام المباراتان النهائيتان لعامي 2026 و2027 في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست وملعب متروبوليتانو في مدريد على التوالي.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

أعتاب

استضافة

نهائي

أبطال

أوروبا

مبابي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي... وهذا ما تمناه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-09-12

مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027

LBCI
رياضة
2025-10-15

سبويلسترا مدربا للمنتخب الأميركي لكرة السلة حتى أولمبياد 2028

LBCI
أخبار دولية
2025-10-17

رئيس وزراء المجر يعتزم التحدث مع بوتين اليوم قبل استضافة اجتماع مع ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-11

الرئيس المصري: نعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:00

مبابي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي... وهذا ما تمناه

LBCI
رياضة
11:00

بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهار فعالية تهديفية أكبر

LBCI
رياضة
10:00

في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا

LBCI
رياضة
08:47

دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
اقتصاد
2025-10-31

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

LBCI
خبر عاجل
2025-10-27

وزير المالية لـ عشرين 30: نحن لا نستهدف أي مصرف بل نعمل على عملية سلسة للإصلاح المصرفي وإقناع الناس بإعادة الثقة في المصارف وكل مصرف يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستمرار في العمل المصرفي أم لا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

وزير المالية لـ عشرين 30: ديون العراق لم تُقرّ بعد في مجلس النواب إذ أُقرّ أول قرض في 2021 وأمواله موجودة في البنك المركزي باللولار والدولار أما القروض الثلاثة الأخرى فلم يقرّها مجلس النواب بعد وبالتالي لا يمكن إدراجها على الموازنة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق

LBCI
أخبار لبنان
14:43

رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق

LBCI
أخبار لبنان
14:21

الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:16

جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات

LBCI
أخبار لبنان
14:08

تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:06

أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين

LBCI
خبر عاجل
06:43

معلومات للـLBCI: مراقبون من ديوان المحاسبة يدققون بسجلات في بلدية بيروت بحضور الموظف خ. ب. ع الذي أوقفه أمن الدولة يوم أمس بإشارة من النيابة العامة المالية بمؤازرة من أمن الدولة وذلك للتحقيق بشبهة هدر للمال العام والتصرف بأموال خلافا للأصول القانونية

LBCI
أخبار لبنان
07:00

الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد

LBCI
صحف اليوم
07:31

عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)

LBCI
خبر عاجل
10:08

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: موقف رئيس الجمهورية هو موقف مسؤول في إعطاء الأوامر للجيش بالتصدي للتوغل الإسرائيلي وهذا يبنى عليه

LBCI
أخبار لبنان
11:46

تدابير سير من مفرق عمشيت وصولًا إلى المدفون اعتبارًا من مساء اليوم بسبب أعمال تخطيط

LBCI
خبر عاجل
09:33

غارة من مسيرة استهدفت المدينة الصناعية في النبطية

LBCI
خبر عاجل
10:15

قاسم: أطالب الحكومة اللبنانية أن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة من أجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More