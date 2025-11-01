ميونيخ على أعتاب استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة الماضي أن ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ هو المرشح الوحيد لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2028، بينما يتنافس ملعبا ويمبلي وكامب نو على استضافة نهائي 2029.



وستكون هذه هي المرة السادسة التي تُقام فيها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في ميونيخ، بعد أعوام 1979 و1993 و1997 على الملعب الأولمبي، وعامي 2012 و2025 على ملعب أليانتس أرينا.



وبالنسبة لنهائي عام 2029، تتنافس إنكلترا، بملعب ويمبلي في لندن (استضاف نهائي 2024)، وإسبانيا بملعب كامب نو في برشلونة الذي يخضع حاليا للتجديد والتوسعة ليتستقبل 105 الاف متفرج، على الاستضافة.



وستقام المباراتان النهائيتان لعامي 2026 و2027 في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست وملعب متروبوليتانو في مدريد على التوالي.



المصدر: فرانس برس