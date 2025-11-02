الوكالة الوطنية للإعلام: إستنفار للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي المحتلة مقابل حي كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل إستدعى إستنفارًا للجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية في المنطقة المذكورة حيث نشر آلياته وعناصره في المكان لبعض الوقت إلى أن عاد وانسحب الجيش الإسرائيلي وانتهى الحدث