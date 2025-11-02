نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)

كشفت النجمة البريطانية ليلي آلن عن أكثر الطلبات غرابة التي تتلقّاها من متابعيها عبر حسابها في منصة OnlyFans، مشيرةً إلى أن أغلبهم يطلبون صوراً لقدميها وهي ترتدي الجوارب، سواء كانت نظيفة أو متّسخة، أو يطلبون منها اختيار لون طلاء أظافرها.

وقالت آلن في مقابلة إنها قررت إنشاء حسابها الخاص على المنصة العام الماضي بعدما لاحظت أن بعض الأشخاص يجنون الأرباح من صور قدميها المنتشرة على الإنترنت، مضيفةً مازحة: "فكرت أنني أنا الأحق بتلك الأرباح!".

وأوضحت المغنية أن أكثر الطلبات تكراراً تتعلق بالجوارب البيضاء القصيرة أو ما يُعرف بـ"جوارب المدرسة"، وأحياناً يُطلب منها الظهور وهي تدوس على الطعام أو تفرد أصابع قدميها، وهي تفاصيل قالت إنها "تُرضي جمهوراً محدداً من المعجبين المهتمين بهذه التفاصيل الغريبة".

كما أضافت آلن، التي أطلقت مؤخرًا ألبومها الجديد بعنوان "West End Girl"، أن بعض المتابعين لا يهتمون بالقدمين فقط، بل بالأحذية التي ترتديها أيضاً، معتبرةً أن هذا النوع من الفضول "أصبح ظاهرة مثيرة للاهتمام على الإنترنت".