الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حريق كبيرة في بلدة عربصاليم-النبطية يتمدد بفعل الرياح ومناشدات لإرسال سيارات إطفاء إضافية لمؤازرة عناصر الدفاع المدني العاملين على إطفائه
آخر الأخبار
2025-11-02 | 15:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حريق كبيرة في بلدة عربصاليم-النبطية يتمدد بفعل الرياح ومناشدات لإرسال سيارات إطفاء إضافية لمؤازرة عناصر الدفاع المدني العاملين على إطفائه
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
كبيرة
عربصاليم-النبطية
يتمدد
الرياح
ومناشدات
لإرسال
سيارات
إطفاء
إضافية
لمؤازرة
عناصر
الدفاع
المدني
العاملين
إطفائه
التالي
وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر
استقرار جويّ ودرجات الحرارة فوق المعدلات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:13
جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟
أخبار لبنان
03:13
جعجع: لماذا يصرّ "حزب الله" على الاحتفاظ بسلاح أثبت عجزه عن مواجهة إسرائيل؟
0
أخبار دولية
02:56
الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات ترامب
أخبار دولية
02:56
الصين تنفي إجراء تجارب للأسلحة النووية بعد اتهامات ترامب
0
أمن وقضاء
02:49
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
أمن وقضاء
02:49
توقيف مروّج مخدّرات في جبل لبنان... وضبط كميّة منها بحوزته
0
صحف اليوم
02:13
خيار التفاوض يتحرك (الجمهورية)
صحف اليوم
02:13
خيار التفاوض يتحرك (الجمهورية)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:13
هيئة بريطانية: تلقينا معلومات بأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير وفي طريقهم إلى ميناء الوصول التالي والسلطات تحقق في الواقعة
آخر الأخبار
02:13
هيئة بريطانية: تلقينا معلومات بأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير وفي طريقهم إلى ميناء الوصول التالي والسلطات تحقق في الواقعة
0
آخر الأخبار
02:12
هيئة بريطانية: تلقينا بلاغًا عن واقعة على بعد 332 ميلًا بحريًا إلى الشرق من مقديشو وقبطان يقول إن 4 أشخاص حاولوا اعتلاء سفينته
آخر الأخبار
02:12
هيئة بريطانية: تلقينا بلاغًا عن واقعة على بعد 332 ميلًا بحريًا إلى الشرق من مقديشو وقبطان يقول إن 4 أشخاص حاولوا اعتلاء سفينته
0
آخر الأخبار
00:57
حصيلة رسمية جديدة: 20 قتيلًا على الأقل في زلزال شمال أفغانستان
آخر الأخبار
00:57
حصيلة رسمية جديدة: 20 قتيلًا على الأقل في زلزال شمال أفغانستان
0
آخر الأخبار
00:07
التحكم المروري: جريحان نتيجة إنقلاب سيارة على أوتوستراد الكازينو باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
آخر الأخبار
00:07
التحكم المروري: جريحان نتيجة إنقلاب سيارة على أوتوستراد الكازينو باتجاه جونية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-30
الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي: لتحرك عربي واسلامي وافريقي وانساني سريع يوقف المجازر في عاصمة دارفور
أخبار لبنان
2025-10-30
الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي: لتحرك عربي واسلامي وافريقي وانساني سريع يوقف المجازر في عاصمة دارفور
0
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
2025-10-25
إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية
أخبار لبنان
2025-10-25
إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
رياضة
13:36
سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟
0
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
أخبار دولية
13:26
المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة
0
أخبار دولية
13:23
المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا
أخبار دولية
13:23
المتحف المصري الكبير... فصل جديد في حكاية مصر أم الدنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:10
الـLBCI عند الموقع المستحدث للجيش اللبناني في بليدا ....من هنا توغل الجيش الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
13:08
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
أخبار لبنان
13:08
واشنطن وحزب الله: ما موقف الإدارة الأميركية وهل المفاوضات المباشرة هدف حقيقي؟
0
أخبار دولية
13:05
نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله
أخبار دولية
13:05
نتنياهو وكاتس يصعّدان تجاه لبنان: تهديدات وخطط عسكرية لتقويض قدرات حزب الله
0
أخبار دولية
13:00
اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية
أخبار دولية
13:00
اتصال تحذيري من أميركا للعراق.. ومعلومات تتحدث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 02-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
10:45
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
2
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
أمن وقضاء
07:20
مطاردة وتبادل لإطلاق النّار في الحازمية ليلًا ومفرزة استقصاء جبل لبنان توقف أحد مروّجي الكوكايين الخطيرين
3
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
خبر عاجل
06:46
نتنياهو: في ما يخص لبنان حزب الله يتلقى ضربات باستمرار بما في ذلك في هذه الأيام لكنه أيضاً يحاول التسلّح والتعافي
4
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
خبر عاجل
06:47
نتنياهو: نتوقع من حكومة لبنان أن تفعل ما التزمت به أي تجريد حزب الله من سلاحه وسنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما هو محدَّد بشروط وقف النار ولن نسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة
5
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
أخبار لبنان
09:16
الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا
6
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
أمن وقضاء
13:19
الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة
7
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
موضة وجمال
09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
8
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
00:20
ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More