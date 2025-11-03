الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب رازي الحاج للـLBCI: عدم حسم المغتربين قرارهم بالتسجيل للانتخابات في الخارج دليل على رفضهم انتخاب الـ6 نواب وهم طواقون لأن يكون اقتراعهم مؤثر في لبنان

آخر الأخبار
2025-11-03 | 03:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب رازي الحاج للـLBCI: عدم حسم المغتربين قرارهم بالتسجيل للانتخابات في الخارج دليل على رفضهم انتخاب الـ6 نواب وهم طواقون لأن يكون اقتراعهم مؤثر في لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
النائب رازي الحاج للـLBCI: عدم حسم المغتربين قرارهم بالتسجيل للانتخابات في الخارج دليل على رفضهم انتخاب الـ6 نواب وهم طواقون لأن يكون اقتراعهم مؤثر في لبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحاج

للـLBCI:

المغتربين

قرارهم

بالتسجيل

للانتخابات

الخارج

رفضهم

انتخاب

طواقون

اقتراعهم

لبنان

LBCI التالي
رئيس جهاز العلاقات الخارجية قي حزب الكتائب مروان عبد الله للـLBCI: حالة الضياع تؤثر على اندفاعة المغتربين للتسجيل والمماطلة لن تجدي نفعا وحق المغترب أن يتنخب 128 نائبا
هيئة بريطانية: تلقينا معلومات بأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير وفي طريقهم إلى ميناء الوصول التالي والسلطات تحقق في الواقعة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:25

الرئيس عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

LBCI
أخبار لبنان
08:21

النائب ينال صلح: دعم القطاع الصحي في بعلبك الهرمل وعكار أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل

LBCI
أخبار دولية
08:18

توقيف المدعية العسكرية السابقة في إسرائيل في قضية تسريب فيديو انتهاكات بحق معتقل فلسطيني

LBCI
أخبار دولية
08:08

مكتب مدعي الجنائية الدولية: العنف في السودان قد يرقى إلى جرائم حرب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:19

نتنياهو: نحن لم نغير الشرق الأوسط وحسب بل غيرنا أنفسنا

LBCI
آخر الأخبار
07:18

نتنياهو: نحن بحاجة إلى جيش كبير وقوي وحكيم وسنزيد مدة الخدمة الإلزامية وسنعزز خدمة الاحتياط

LBCI
آخر الأخبار
07:17

مسيرة استهدفت دراجة نارية في عيتا الشعب ومعلومات عن سقوط اصابات

LBCI
آخر الأخبار
07:10

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على طريق الدوير الشرقية قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة مواطنين بجروح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

LBCI
رياضة
2025-09-10

قرية برجا الشوفية نموزج لدعم رياضة السيدات

LBCI
أخبار دولية
2025-11-02

وزير الخارجية السوريّ: الشرع سيزور البيت الأبيض هذا الشهر

LBCI
خبر عاجل
2025-10-30

وزير الخارجية الإسرائيلي: حزب الله يكثف جهوده لإعادة البناء والتسلح وهذا خطر على أمن إسرائيل ومستقبل لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:57

مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة

LBCI
اقتصاد
06:50

جابر اجتمع الى وفد الوكالة الفرنسية للتنمية وتشديد على برنامج يتلاءم وصندوق النقد: دونه سيكون لبنان عرضة لصعوبات جمة

LBCI
أخبار دولية
06:28

خامنئي: التعاون مع الولايات المتحدة غير ممكن ما دامت تدعم إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
05:24

فضل الله: الدولة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في الحماية والإعمار

LBCI
أخبار دولية
03:06

ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

LBCI
أخبار دولية
00:47

ترامب: الجيش الأميركي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية

LBCI
رياضة
13:36

سيلفي سماحة: بطلة العالم بالـMMA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين التباينات القانونية وإحتجاجات المجتمع المدني... ما الجدل حول مغارة الفقمة في عمشيت؟

LBCI
أخبار دولية
13:26

المتحف المصري الكبير... مشروع استراتيجي لدفع نمو السياحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:45

قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيس الجمهورية استقبل عائلة الشاب إيليو أبو حنا: التحقيقات مستمرة حتى جلاء الحقيقة

LBCI
صحف اليوم
00:20

ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد حزب الله (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الحجار يبحث مع نظيره السوري في المنامة تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين لبنان وسوريا

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أمن الدولة استكمل تحقيقاته مع موظفين في بلدية بيروت من ضمنهم ضباط في فوج اطفاء بيروت بناء لاشارة النيابة العامة المالية وذلك في إطار التحقيق في شبهة هدر أموال عمومية في البلدية

LBCI
موضة وجمال
14:00

سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

LBCI
أمن وقضاء
13:19

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

LBCI
موضة وجمال
09:16

شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More