وزير الخارجية التركي: هناك بعض المشاكل في تطبيق وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل تنتهكه بشكل متكرر

آخر الأخبار
2025-11-03 | 08:59
مشاهدات عالية
0min
وزير الخارجية التركي: هناك بعض المشاكل في تطبيق وقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل تنتهكه بشكل متكرر

 
 
آخر الأخبار

الخارجية

التركي:

المشاكل

تطبيق

إطلاق

النار

وإسرائيل

تنتهكه

متكرر

LBCI
اقتصاد
12:41

تباين مستمر بين وزير المال وجمعية المصارف حول مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون اعادة هيكلة المصارف

LBCI
أخبار لبنان
12:34

لجنة متابعة قضية إخفاء الصدر: تسلمنا من الوفد الرسمي الليبي نسخة عن التحقيقات والأوراق تخضع للتدقيق والتقييم

LBCI
خبر عاجل
12:28

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان

LBCI
أخبار دولية
12:20

زيلينسكي: روسيا تحشد قوات قرب بلدة دوبروبيليا بشرق أوكرانيا

