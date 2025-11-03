وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": في واقع لبنان نحن بحاجة إلى مبادئ توجيهية خاصة للأدوية السرطانية حسب إمكانيات وزارة الصحة وبسبب تعديل مواصفات الأدوية المعتمدة من الوزارة ارتفعت تكلفتنا لتصل إلى 400% مما كانت عليه وذلك منذ كانون الثاني 2024

