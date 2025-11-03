وزير الصحة ركان ناصر الدين لـ "عشرين 30": هناك قانون يحد من التدخين في لبنان لكنه لا يُطبق وأرسلنا كتابًا لتفعيل الحد من التدخين لكل الوزارات ولكن القرار هذا سياسي ويحتاج إلى تفعيل من كل الجهات السياسية والوزارات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك