English
وزير العمل محمد حيدر: سأتحدث خلال اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لبحث التعديل على قانون الانتخاب باسم الشيعة ونحن مع القانون النافذ
آخر الأخبار
2025-11-04 | 06:56
min
وزير العمل محمد حيدر: سأتحدث خلال اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لبحث التعديل على قانون الانتخاب باسم الشيعة ونحن مع القانون النافذ
آخر الأخبار
اللجنة الوزارية الخاصة المكلفة ببحث قانون الانتخاب تعقد اجتماعا في السراي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري
بعد خضوعه لعملية جراحية... المغربي سنادي قد يبتعد عن كأس أمم إفريقيا
آخر الأخبار
آخر الأخبار
10:58
باسيل: عمدوا إلى إلغاء البطاقة الممغنطة والإنجازين الإصلاحيين من حيث البطاقة وحق المشاركة
خبر عاجل
10:52
النائب جبران باسيل: قدّمنا اقتراحًا يعطي المنتشرين اللبنانيين خيارًا إضافيًا من حيث الاختيار ما إذا يريدون التصويت من الخارج لنواب الانتشار أم من الخارج لنواب الداخل وذلك بتنسيق مسبق ضمن صندوقين
آخر الأخبار
10:52
النائب جبران باسيل: يريدون إلغاء أصوات المنتشرين ليزيدوا عدد الأصوات التي سيحصدونها في الداخل
آخر الأخبار
10:51
النائب جبران باسيل: بعض التسجيلات لرئيس القوات اللبنانية ما زالت موجودة في شأن موافقته سابقًا على قانون الانتخابات لكنّه يمارس “الانقلاب” كما فعل دائمًا
آخر الأخبار
10:58
باسيل: عمدوا إلى إلغاء البطاقة الممغنطة والإنجازين الإصلاحيين من حيث البطاقة وحق المشاركة
آخر الأخبار
10:52
النائب جبران باسيل: يريدون إلغاء أصوات المنتشرين ليزيدوا عدد الأصوات التي سيحصدونها في الداخل
آخر الأخبار
10:51
النائب جبران باسيل: بعض التسجيلات لرئيس القوات اللبنانية ما زالت موجودة في شأن موافقته سابقًا على قانون الانتخابات لكنّه يمارس “الانقلاب” كما فعل دائمًا
آخر الأخبار
10:49
باسيل: مطلب تمثيل المغتربين بعدد معيّن مطلب قديم كنت أسمعه منهم
أخبار لبنان
06:19
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
فنّ
2025-11-02
نجمة عالمية تكشف أمراً صادماً... تتقاضى أجراً مقابل صور لقدميها! (صور)
خبر عاجل
08:34
اللجنة الوزارية لدرس قانون الانتخاب رفعت ٣ صيغ الى مجلس الوزراء لمناقشتها
رياضة
12:00
بطولة "أيه تي بي": رئيس الاتحاد الإيطالي يؤكد مشاركة ديوكوفيتش
أخبار لبنان
07:33
اللجنة الوزارية تعقد اجتماعا لبحث قانون الانتخاب…
أخبار لبنان
06:19
انطلاق اعمال اللقاء التنسيقي الأوّل نحو إعادة الإعمار في منطقة الرادار – المصيلح برعاية الرئيس برّي
أخبار لبنان
06:15
المركز الكاثوليكي للإعلام يعلن إطلاق لقاء قداسة البابا مع شبيبة لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الدولة لمواجهة التحديات الطبيعية في ظل نقص الموارد والإمكانات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
شح الأمطار تسبب بجفاف واسع أصاب أحراج السنديان باليباس
تقارير نشرة الاخبار
13:37
نشاطات بيروت ماراثون متواصلة تحضيرا لسباق السيدات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة
أخبار دولية
13:28
منذ أكثر من ٧٠ عاما... بين لبنان وإسرائيل هدنة وحروب ومفاوضات لا ترقى إلى سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
1
أخبار لبنان
01:10
بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح
اقتصاد
02:06
جدول جديد لأسعار المحروقات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
هكذا قتل إيليو أبو حنا…
أمن وقضاء
08:51
استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه
خبر عاجل
12:28
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله أحدهما قيادي في قوة الرضوان
اقتصاد
04:05
نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي
اقتصاد
أمن وقضاء
08:26
توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)
خبر عاجل
07:18
بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة
