25
o
رياضة
بعد خضوعه لعملية جراحية... المغربي سنادي قد يبتعد عن كأس أمم إفريقيا
2025-11-04 | 06:00
شارك
0
min
بعد خضوعه لعملية جراحية... المغربي سنادي قد يبتعد عن كأس أمم إفريقيا
خضع المهاجم المغربي مروان سنادي لعملية جراحية ناجحة الاثنين لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي لركبته اليمنى، قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بحسب ما أعلن فريقه أتلتيك بلباو الإسباني.
وقال الفريق الباسكي إن سنادي "بدأ الموسم وهو يعاني من آلام ناجمة بشكل أساسي عن إصابة مزمنة في الغضروف الهلالي، وقد خضع للتدخل الجراحي لمعالجتها".
وتابع "من المتوقع أن يحصل مروان على الإذن بالخروج من المستشفى الثلاثاء، ليبدأ لاحقا مرحلة التعافي".
وتأتي هذه الجراحة بعد أن قدم سنادي مستويات مميزة في الدوري الإسباني قبل أن تعاوده الإصابة.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
خضوعه
لعملية
جراحية...
المغربي
سنادي
يبتعد
إفريقيا
أن بي ايه: يانيس يسقط إنديانا في الرمق الأخير
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
