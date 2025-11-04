الأخبار
رياضة

بعد خضوعه لعملية جراحية... المغربي سنادي قد يبتعد عن كأس أمم إفريقيا

2025-11-04 | 06:00
0min
بعد خضوعه لعملية جراحية... المغربي سنادي قد يبتعد عن كأس أمم إفريقيا

خضع المهاجم المغربي مروان سنادي لعملية جراحية ناجحة الاثنين لعلاج تمزق في الغضروف الهلالي لركبته اليمنى، قد تبعده عن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بحسب ما أعلن فريقه أتلتيك بلباو الإسباني.

وقال الفريق الباسكي إن سنادي "بدأ الموسم وهو يعاني من آلام ناجمة بشكل أساسي عن إصابة مزمنة في الغضروف الهلالي، وقد خضع للتدخل الجراحي لمعالجتها".

وتابع "من المتوقع أن يحصل مروان على الإذن بالخروج من المستشفى الثلاثاء، ليبدأ لاحقا مرحلة التعافي".

وتأتي هذه الجراحة بعد أن قدم سنادي مستويات مميزة في الدوري الإسباني قبل أن تعاوده الإصابة.

وكالة فرانس برس
 
 
وكالة فرانس برس


