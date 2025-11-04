النائب جبران باسيل: تسوية تُحضّر لتطيير حق انتخاب المغتربين إذ أصبح يحق لهم الاقتراع من الخارج والتمثيل المباشر في الدورة الثانية من خلال نائب من أصل ستة نوّاب في حال رغبوا التصويت من الخارج كما حقهم في الترشّح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك