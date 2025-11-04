الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"

علوم وتكنولوجيا
2025-11-04 | 10:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: &quot;تقنية كارثية&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إيلون ماسك يقدّم حلاً للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري... والعلماء يحذّرون: "تقنية كارثية"

شارك إيلون ماسك، رئيس شركة "سبايس إكس"، حلاً محتملاً لأزمة المناخ، على الرغم من تحذير العلماء من مدى خطورته.

وصرّح ماسك في منشور عبر حسابه على "إكس" بأنه يريد إطلاق مجموعة "كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية" من الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض.

وستتمكن هذه الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من إجراء "تعديلات طفيفة" على كمية طاقة الشمس التي تصل إلى الأرض، مما يُحدث تأثيرًا تبريديًا على الكوكب.

وأثار منشور ماسك حالة من الرعب لدى الجمهور، حيث علّق أحدهم: "إذن، نحن نترك الذكاء الاصطناعي ليقرر كمية ضوء الشمس التي يحصل عليها البشر الآن؟ ما الخطأ الذي قد يحدث؟".

وكتب آخر: "لا يحق لأي فرد أو شركة أو حكومة العبث بمناخنا العالمي"، بينما اشتكى آخر قائلاً: "لسنا بحاجة إلى المزيد من الناس الذين يلعبون دور الإله".

وسُئل ماسك عن كيفية ضمان هذه المجموعة "تعديلات دقيقة وعادلة للطاقة الشمسية" في جميع أنحاء الأرض مع مراعاة التغيرات الموسمية، فأجاب: "نعم. لن يتطلب الأمر سوى تعديلات طفيفة لمنع الاحتباس الحراري أو التبريد العالمي في هذا الشأن".

ثم أقرّ ماسك بأن حجب أشعة الشمس بشكل مفرط قد يؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وتحويل الأرض إلى "كرة ثلج".

ومن جهتها، وصفت ليلي فور، مديرة برنامج اقتصاد الوقود الأحفوري في مركز القانون البيئي الدولي (CIEL) في برلين، الفكرة بأنها "محض تكهنات".

وقالت لصحيفة ديلي ميل: "الهندسة الجيولوجية الشمسية غير متوقعة بطبيعتها، وقد تزيد من زعزعة استقرار نظامنا المناخي الهش أصلًا"، مضيفةً أن "أي نشر مستقبلي للهندسة الجيولوجية سيهدد حياة وحقوق مليارات البشر، بما في ذلك في المملكة المتحدة".

وتابعت: "هذه التقنيات شديدة التكهنات تُشكِّل إبعادًا خطيرًا عن حل أزمة المناخ، ويجب استبعادها نهائيًا".

 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

يقدّم

ظاهرة

الاحتباس

الحراري...

والعلماء

يحذّرون:

"تقنية

كارثية"

LBCI التالي
أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"
جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-02

إيلون ماسك يقترب من بلوغ عتبة أول تريليونير في العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-28

لمنافسة ويكيبيديا... إيلون ماسك يطلق غروكيبيديا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

وزير الصحة للـLBCI: ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت والوزارة وُجدت أمام خيارين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:15

أصبح أكثر سطوعاً... رصد مذنب "أطلس" لأول مرّة منذ اختفائه خلف الشمس (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:00

إنجاز علمي قد يُحدث تحولاً جذرياً في مجال الطب: "قلب الإنسان قادر على إصلاح نفسه"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:27

أكبر "قمر عملاق" بـ2025 سيضيء السماء بهذا التاريخ ولن يتكرر قبل 2026... إليكم كل ما يجب معرفته عن "قمر القندس"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-11-02

جيف بيزوس يكشف خطته الجديدة: "أعمل على تمكين البشر من العيش في الفضاء"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:23

وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 4-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

روكز: الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب المتعلقة بقدماء القوى المسلحة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-03

بلدية بيروت...فصول من المخالفات لا تنتهي والنيابة العامة المالية توقف امين الخزينة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة

LBCI
أمن وقضاء
13:33

"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة

LBCI
أخبار دولية
13:15

إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

LBCI
منوعات
09:21

تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More