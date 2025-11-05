النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: أتت فرصة للتخلص من السلاح الفلسطيني ولو على حساب مقتل إيليو في مخيم شاتيلا وكان يجب تطويق المخيم واقتحامه لاعتقال من أطلق النار على الشاب وهو يظهر في الفيديوهات وهناك تقصير من الدولة اللبنانية بموضوع السلاح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك