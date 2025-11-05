تلاعب بالمرضى وحقنهم بجرعات من المهدئات... ممرض يقتل 10 مرضى وهذا ما فعله بالآخرين!

أصدرت محكمة في ألمانيا، يوم الأربعاء، حكمًا بالسجن مدى الحياة على ممرض يعمل في قسم الرعاية التلطيفية بعد إدانته بقتل عشرة مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين من خلال حقنهم بمواد قاتلة.

وجاء في تفاصيل الحكم أن الممرض، البالغ من العمر 44 عامًا، ارتكب جرائمه بين كانون الأول 2023 وأيار 2024 داخل أحد المستشفيات في مدينة فورسيلين قرب آخن غربي البلاد.

كما رأت المحكمة أن هذه الجرائم تنطوي على "درجة خطرة بشكل خاص من الذنب"، ما يحول دون أي إطلاق سراح مبكر بعد 15 عاما، وهو خيار متاح عادة في مثل هذه الحالات.

واتهم الادعاء الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، بالتلاعب بأرواح الأشخاص الذين كانوا تحت رعايته. وكان وكلاء الدفاع عنه قد طلبوا البراءة لموكلهم في المحاكمة التي انطلقت في آذار.

وقال الادعاء إن الممرض المذكور حقن المرضى، ومعظمهم من كبار السن، بجرعات كبيرة من المهدئات أو مسكنات الألم بهدف تخفيف عبء عمله خلال نوبات العمل الليلية.

وأوضح الادعاء للمحكمة أن الرجل كان يعاني من اضطراب في الشخصية، ولم يُبدِ أي تعاطف مع المرضى، كما لم يُظهر أي ندم خلال المحاكمة.

وأُبلغت المحكمة أن الممرض استخدم المورفين والميدازولام، وهي مادة ترخّي العضلات تُستخدم أحيانا في عمليات الإعدام في الولايات المتحدة.

كما اتهم الادعاء الممرض بالعمل "بدون حماس" و"بلا حوافز"، فيما لم يصدر عنه سوى "الانزعاج" وعدم التعاطف عندما أُوكلت إليه مهمة الاهتمام بمرضى يحتاجون إلى درجة أكبر من العناية.

وقد أكمل تدريبه كممرض محترف عام 2007، ثم عمل لدى جهات مختلفة، بما في ذلك في مدينة كولونيا.

ومنذ عام 2020، كان الممرض يعمل في مستشفى فورسيلين، إلى أن أُلقي القبض عليه في صيف عام 2024.

